В «ПСЖ» понимают, что трансфер Беллингема будет очень сложно провернуть

Французский «ПСЖ» понимает, что трансфер полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема будет очень сложно провернуть. По информации от Caught Offside, в руководстве осознают, что клубу будет очень сложно включиться в гонку, в которой уже участвуют такие клубы, как «Ливерпуль», «Реал» Мадрид. «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Сам Беллингем ещё не принял окончательного решения по своему будущему. В данный момент полузащитник сфокусирован на выступлениях за сборную Англии на чемпионате Англии.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» следующим летом запросит за полузащитника 150 миллионов евро.