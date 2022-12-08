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В «ПСЖ» понимают, что трансфер Беллингема будет очень сложно провернуть

08 Декабря 2022 • 12:03 Комментировать

Французский «ПСЖ» понимает, что трансфер полузащитника «Боруссии» Дортмунд Джуда Беллингема будет очень сложно провернуть. По информации от Caught Offside, в руководстве осознают, что клубу будет очень сложно включиться в гонку, в которой уже участвуют такие клубы, как «Ливерпуль», «Реал» Мадрид. «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Сам Беллингем ещё не принял окончательного решения по своему будущему. В данный момент полузащитник сфокусирован на выступлениях за сборную Англии на чемпионате Англии.

Ранее сообщалось, что дортмундская «Боруссия» следующим летом запросит за полузащитника 150 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд ПСЖ Джуд Беллингем
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