«Реал» не собирается сдаваться в борьбе за Беллингема, в клубе есть оптимизм по этому трансферу

Мадридский «Реал» не собирается выходить из гонки за полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом. Вопреки последним слухам, журналист Марио Картахена в социальных сетях сообщает, что «королевский клуб» с оптимизмом смотрит на трансфер англичанина.

Напомним, в последние дни стали часто появляться слухи о том, что «сливочные» якобы не собираются платить за футболиста требуемые 150 миллионов евро. Тем не менее, если верить Картахене, в клубе не собираются сдаваться и решительно настроены оформить сделку.

Беллингем ранее уже дал понять, что покинет «Боруссию» Дортмунд следующим летом. В его услугах помимо «Реала» заинтересованы «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».