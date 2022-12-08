Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 финала
Хорватия Хорватия
Бразилия Бразилия
1/4 финала
Нидерланды Нидерланды
Аргентина Аргентина
1/4 финала
Марокко Марокко
Португалия Португалия
1/4 финала
Англия Англия
Франция Франция
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» не собирается сдаваться в борьбе за Беллингема, в клубе есть оптимизм по этому трансферу

08 Декабря 2022 • 10:19 Комментировать

Мадридский «Реал» не собирается выходить из гонки за полузащитником дортмундской «Боруссии» Джудом Беллингемом. Вопреки последним слухам, журналист Марио Картахена в социальных сетях сообщает, что «королевский клуб» с оптимизмом смотрит на трансфер англичанина.

Напомним, в последние дни стали часто появляться слухи о том, что «сливочные» якобы не собираются платить за футболиста требуемые 150 миллионов евро. Тем не менее, если верить Картахене, в клубе не собираются сдаваться и решительно настроены оформить сделку.

Беллингем ранее уже дал понять, что покинет «Боруссию» Дортмунд следующим летом. В его услугах помимо «Реала» заинтересованы «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Декабря
10:19 · Германия. Бундеслига
«Реал» не собирается сдаваться в борьбе за Беллингема, в клубе есть оптимизм по этому трансферу
02:23 · Англия. Премьер-лига
«Реал» почти смирился с невозможностью купить Беллингема слухи
07 Декабря
17:49 · Германия. Бундеслига
Стало известно, почему «Реал» не подпишет Беллингема слухи
16:47 · Германия. Бундеслига
Мвого может заменить Зоммера в «Боруссии» Мёнхенгладбах следующим летом
16:40 · Германия. Бундеслига
​Из «Боруссии» ушёл член тренерского штаба, причина – состояние здоровья
16:19 · Германия. Бундеслига
«Реал» пока не связывался с «РБ Лейпцигом» по трансферу Гвардиола
16:09 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд думает, что «Манчестер Сити» купит Беллингема, если не выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне
13:50 · Англия. Премьер-лига
​Семья выбрала новый клуб Беллингему слухи
13:26 · Германия. Бундеслига
Хуммельс и дортмундская «Боруссия» обсудят продление контракта
13:13 · Германия. Бундеслига
«Севилья» нацелилась на Малена
13:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Яя Туре: «Беллингем был звездой во всех матчах сборной Англии на этом чемпионате мира»
13:04 · Германия. Бундеслига
​«Я собираюсь скрывать»: В «ПСЖ» признались, за каким игроком следят
12:51 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «Боруссии» из Мёнхенгладбаха высказался об Итакуре и Вайгле
12:44 · Англия. Премьер-лига
На Фелиша сейчас претендует 4 топ-клуба
11:50 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готовит для Мусиалы новый контракт
Все новости
Рекомендуем