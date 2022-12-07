В следующем году Джуд Беллингем наверняка покинет «Боруссию» и окажется в более статусном клубе. 19-летний англичанин сейчас находится на карандаше многих клубов Европы. Связывали Беллингема и с «Реалом», но последняя информация говорит о том, что такой трансфер невозможен.

Как сообщает Marca, «Реал» не станет подписывать Джуда Беллингема из-за нежелания ставить под угрозу свою финансовую стабильность. Чтобы бороться за англичанина, «сливочным» нужно выложить на стол около 150 миллионов евро, что для них кажется перебором.

Ранее сообщалось, что фаворитом в гонке за Джудом Беллингемом является «Ливерпуль».