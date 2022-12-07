Мвого может заменить Зоммера в «Боруссии» Мёнхенгладбах следующим летом

Гладбахская «Боруссия» нашла замену своему голкиперу Янну Зоммеру, который с большой долей вероятности покинет клуб следующим летом на правах свободного агента. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга в социальных сетях, на место Зоммера может прийти голкипер «Лорьяна» Ивон Мвого, который ранее выступал в Германии за «РБ Лейпциг».

28-летний вратарь впечатлил руководство «Боруссии» своей игрой за «Лорьян». Ивон попал в заявку сборной Швейцарии на чемпионат мира в Катаре, но так и не появился на поле.

Напомним, Зоммер в следующем сезоне может стать первым номером «Манчестер Юнайтед», так как клуб видит в возрастном швейцарце замену Давиду де Хеа.