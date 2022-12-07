​Из «Боруссии» ушёл член тренерского штаба, причина – состояние здоровья

70-летний Петер Херманн покинул тренерский штаб Эдина Терзича в дортмундской «Боруссии» по состоянию здоровья. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Петер попросил нас освободить его с занимаемой должности по состоянию здоровья. Разумеется, мы выполнили его пожелание», - высказался спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель.

Петер Херманн работал в целом ряде немецких клубов и молодёжных сборных Германии. В своё время этот специалист был ассистентом известного тренера Юппа Хайнкесса в «Баварии».

На текущий момент «Боруссия» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Германии.