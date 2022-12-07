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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Из «Боруссии» ушёл член тренерского штаба, причина – состояние здоровья

07 Декабря 2022 • 16:40 Комментировать

70-летний Петер Херманн покинул тренерский штаб Эдина Терзича в дортмундской «Боруссии» по состоянию здоровья. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Петер попросил нас освободить его с занимаемой должности по состоянию здоровья. Разумеется, мы выполнили его пожелание», - высказался спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель.

Петер Херманн работал в целом ряде немецких клубов и молодёжных сборных Германии. В своё время этот специалист был ассистентом известного тренера Юппа Хайнкесса в «Баварии».  

На текущий момент «Боруссия» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Петер Херманн
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