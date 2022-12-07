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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Севилья» нацелилась на Малена

07 Декабря 2022 • 13:13 Комментировать

Испанская «Севилья» поставила футболиста дортмундской «Боруссии» Дониэлла Малена на приоритетное место в списке игроков на замену нынешнему нападающему команды Касперу Дольбергу. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

Уточняется, что переговоры между всеми заинтересованными сторонами продолжаются, возвращение датского игрока в «Ниццу» и переход нидерландского футболиста в «Севилью» могут состояться уже на старте открытия зимнего трансферного окна.

В данный момент «Боруссия» из Дортмунда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Севилья» - 18 позицию в испанском первенстве.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Боруссия Дортмунд Каспер Дольберг Дониэлл Мален Трансферы футбола - зима 2023
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