​«Я собираюсь скрывать»: В «ПСЖ» признались, за каким игроком следят

Нассер Аль-Хелаифи, занимающий должность президента «ПСЖ», признался, что клуб следит за полузащитником сборной Англии Джудом Беллингемом.

«Удивительно видеть Беллингема на дебютном чемпионате мира. Он спокойный, расслабленный и уверенный. Все хотят подписать его. Я не собираюсь это скрывать. Но я уважаю то, что он выступает за свой клуб. Если мы хотим поговорить с ним, то для начала нам нужно будет поговорить с его клубом», - сказал Аль-Хелаифи Sky Sports.

На клубном уровне Джуд Беллингем представляет дортмундскую «Боруссию». Портал transfermarkt оценивает 19-летнего футболиста в 100 миллионов евро.