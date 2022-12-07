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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Я собираюсь скрывать»: В «ПСЖ» признались, за каким игроком следят

07 Декабря 2022 • 13:04 Комментировать

Нассер Аль-Хелаифи, занимающий должность президента «ПСЖ», признался, что клуб следит за полузащитником сборной Англии Джудом Беллингемом.

«Удивительно видеть Беллингема на дебютном чемпионате мира. Он спокойный, расслабленный и уверенный. Все хотят подписать его. Я не собираюсь это скрывать. Но я уважаю то, что он выступает за свой клуб. Если мы хотим поговорить с ним, то для начала нам нужно будет поговорить с его клубом», - сказал Аль-Хелаифи Sky Sports.

На клубном уровне Джуд Беллингем представляет дортмундскую «Боруссию». Портал transfermarkt оценивает 19-летнего футболиста в 100 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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