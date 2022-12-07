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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» готовит для Мусиалы новый контракт

07 Декабря 2022 • 11:50 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» готовит новое соглашение для своего полузащитника Джамала Мусиалы. Несмотря на то, что у футболиста есть контракт до 2026 года, руководство немецкого клуба хочет переподписать договор, предложил молодому хавбеку более достойную зарплату.

По информации от Sport Bild, в «Баварии» считают, что новый контракт поможет уберечь Мусиалу от различных спекуляций в будущем. Боссы клуба хотят начать переговоры уже в ближайшее время.

Напомним, в нынешнем сезоне Джамал показывает свою лучшую статистику в карьере. В немецкой Бундеслиге футболист отметился 9 голами и 6 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Джамал Мусиала
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