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Чемпионат Германии. Бундеслига

Салихамиджич: «Мусиале предстоит сыграть ещё на многих турнирах за сборную Германии»

07 Декабря 2022 • 11:19 Комментировать

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич попытался утешить полузащитника Джамала Мусиалу, который разочарован вылетом сборной Германии с чемпионата мира на стадии группового этапа.

«Джамал был одним из светлых пятен сборной Германии на этом чемпионате мира. Игра на таком соревновании определённо пойдёт ему на пользу, хотя вылетать на ранней стадии всегда обидно. В любом случае, Мусиале всего 19. Ему предстоит сыграть ещё во множестве турниров за Германию», – цитирует Салихамиджича Sport Bild.

На чемпионате мира Джамад Мусиала отметился одним ассистом в матче с Испанией.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Хасан Салихамиджич Джамал Мусиала
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