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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Реал» хочет заполучить Гвардиола и планирует предложить 90 млн евро слухи

06 Декабря 2022 • 17:20 Комментировать

«Реал» предпримет решительные попытки, чтобы заполучить защитника Йошко Гвардиола. По данным журналиста Альфредо Педуллы, которыми он поделился в социальных сетях, мадридский гранд обозначил игрока сборной Хорватии как приоритетную цель. «Сливочные» якобы планируют предложить «РБ Лейпцигу» за Гвардиола 90 миллионов евро.

В январе Йошко Гвардиол отпразднует свой 21-й день рождения. За «РБ Лейпциг» хорват выступает с лета 2021 года после трансфера из загребского «Динамо». Всего за «быков» Гвардиол провёл 65 официальных матчей, в которых он забил три гола и отдал четыре голевых паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид РБ Лейпциг Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
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