Дольберг может перейти в немецкий клуб на правах аренды с правом выкупа

Нападающий «Севильи» Каспер Дольберг может покинуть команду в зимнее трансферное окно. После летнего трансфера в испанский клуб, датчанин не смог оправдать ожиданий, отметившись одной результативной передачей в 4 матчах чемпионата.

По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, немецкий «Хоффенхайм» провёл позитивные переговоры с «Севильей» по поводу аренды Дольберга с последующим правом выкупа. Сам 25-летний нападающий не против сменить клубную прописку.

Детали трансфера будут зависеть от кадровых проблем «Хоффенхайма». В данный момент клуб ищет нового форварда из-за травм Бебу и Даббура, но если один из этих игроков опередит сроки восстановления, руководство может передумать.