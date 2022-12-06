Агент Гвардиола: «У нас нет предварительных соглашений ни с каким клубом»

Марьян Шишич, агент защитника «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиола, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны топ-клубов. Напомним, ранее хорвата связывали с переходом в лондонский «Челси» и мадридский «Реал».

«Учитывая возможный трансфер летом 2023 года, мы не находимся в спешке. Я могу вас заверить, что у нас нет предварительных соглашений ни с каким клубом. Конечно, множество топ-клубов проявили интерес в услугах Йошко, но у игрока есть долгосрочный контракт с «РБ Лейпцигом». Его прогресс невероятен, а команда очень хорошо играет под руководством Марко Розе», – цитирует агента журналист Флориан Плеттенберг.