«Реал» пристально следит за Гвардиолом

Мадридский «Реал» изучает возможность приобретения защитника «РБ Лейпцига» и сборной Хорватии Йошко Гвардиола. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «королевский клуб» уже сильно вовлечён в сделку.

Напомним, ранее Гвардиол мог оказаться в лондонском «Челси», но предложение англичан в размере 90 миллионов евро было отвергнуто «РБ Лейпцигом» этим летом. Тем не менее, команда Грэм Поттера до сих пор продолжает работать над трансфером.

Ранее Гвардиол дал в интервью, в котором заявил, что ему приятно, когда его связывают с клубом уровня мадридского «Реала». У 20-летнего игрока есть контракт с нынешним клубом до 2027 года.