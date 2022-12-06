Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 финала
Нидерланды Нидерланды 3
США США 1
1/8 финала
Аргентина Аргентина 2
Австралия Австралия 1
1/8 финала
Франция Франция 3
Польша Польша 1
1/8 финала
Англия Англия 3
Сенегал Сенегал 0
1/8 финала
Япония Япония 1
Хорватия Хорватия 1
1/8 финала
Бразилия Бразилия 4
Южная Корея Южная Корея 1
1/8 финала
Марокко Марокко
Испания Испания
1/8 финала
Португалия Португалия
Швейцария Швейцария
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» пристально следит за Гвардиолом

06 Декабря 2022 • 11:25 Комментировать (1)

Мадридский «Реал» изучает возможность приобретения защитника «РБ Лейпцига» и сборной Хорватии Йошко Гвардиола. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «королевский клуб» уже сильно вовлечён в сделку.

Напомним, ранее Гвардиол мог оказаться в лондонском «Челси», но предложение англичан в размере 90 миллионов евро было отвергнуто «РБ Лейпцигом» этим летом. Тем не менее, команда Грэм Поттера до сих пор продолжает работать над трансфером.

Ранее Гвардиол дал в интервью, в котором заявил, что ему приятно, когда его связывают с клубом уровня мадридского «Реала». У 20-летнего игрока есть контракт с нынешним клубом до 2027 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид РБ Лейпциг Йошко Гвардиол
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
NOBODY
06 Декабря 2022 в 11:27
тоже мне новость...новость будет такая - "Гвардиола пристально следит за Гвардиолом!!!")))))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Декабря
11:52 · Англия. Премьер-лига
Сунесс: «Думаю, Беллингем станет настоящей звездой, но вряд ли «Ливерпуль» может его себе позволить»
11:44 · Германия. Бундеслига
Агент Гвардиола: «У нас нет предварительных соглашений ни с каким клубом»
11:25 · Германия. Бундеслига
«Реал» пристально следит за Гвардиолом 1
11:19 · Германия. Бундеслига
Перед переходом в «Баварию» у Мазрауи был вариант с испанским топ-клубом
11:07 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн видит Мусиалу первым выбором на позицию «десятки» в «Баварии»
11:00 · Германия. Бундеслига
«Реал» отказывается платить за Беллингема 150 миллионов евро
05 Декабря
18:33 · Германия. Бундеслига
​Лаббадия снова возглавил «Штуттгарт» официально
17:34 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» может попытаться вернуть Сане в АПЛ слухи
13:12 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» ищет правого защитника на замену Уан-Биссаке
12:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Маттеус хочет видеть конкуренцию на позиции голкипера сборной Германии
12:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Эффенберг: «Флику нужно задуматься о будущем Нойера в сборной Германии»
11:26 · Англия. Премьер-лига
Фримпонг намерен перейти в «Манчестер Юнайтед», но «Байер» не собирается его отпускать
01:18 · Германия. Бундеслига
Романо: «Бавария» не ведёт переговоров по Кейну»
04 Декабря
22:34 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» приняли решение по будущему Павара
22:13 · Германия. Бундеслига
На Беллингема появился ещё один претендент слухи
Все новости
Рекомендуем