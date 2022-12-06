Перед переходом в «Баварию» у Мазрауи был вариант с испанским топ-клубом

Защитник сборной Марокко и мюнхенской «Баварии» Нуссер Мазрауи этим летом мог перебраться в каталонскую «Барселону», но в итоге решил на правах свободного агента подписать контракт с командой Юлиана Нагельсманна.

По информации от издания Sport, «Барселона» как раз находилась в активном поиске нового правого защитника, а Мазрауи на тот момент был одним из самых привлекательных кандидатов, так как его трансфер на правах свободного агента обошёлся бы клубу совершенно бесплатно. Так или иначе. в итоге Нуссер выбрал вариант с «Баварией».

Сейчас на счету Мазрауи три результативные передачи в немецкой Бундеслиге.