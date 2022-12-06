Нагельсманн видит Мусиалу первым выбором на позицию «десятки» в «Баварии»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн видит в полузащитнике Джамале Мусиале первый выбор на позицию «десятки», хотя футболист также способен сыграть и на фланге атаки.

По информации от журналиста Георга Хольцнера в социальных сетях, Томас Мюллер отныне будет конкурировать с Эриком Чупо-Мотингом за позицию основного нападающего, так как в амплуа «десятки» будет действовать Мусиала.

В нынешнем сезоне Мусиала отметился 9 голами и 6 результативными передачами в немецкой Бундеслиге – это его лучший показатель в карьере. На чемпионате мира Джамал записал на свой счёт один ассист, но его сборная Германии вылетела с турнира на стадии группового этапа.