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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» отказывается платить за Беллингема 150 миллионов евро

06 Декабря 2022 • 11:00 Комментировать

Трансфер полузащитника Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии» в мадридский «Реал» является маловероятным. По информации от испанского издания Marca, в данный момент сделка смотрится невозможной из-за ценника, который «шмели» вывесили на англичанина.

По сведениям источника, «Боруссия» следующим летом будет готова отпустить Беллингема исключительно за 150 миллионов евро. Мадридский «Реал» не готов платить эту сумму. В клубе надеются, что сам футболист примет решение перейти в стан «сливочных», после чего убедит руководство снизить ценник.

В трансфере Беллингема также заинтересованы 4 клуба из Английской премьер-лиги: «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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