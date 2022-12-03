Источник: Брекало покинет «Вольфсбург» в январе

Нападающий «Вольфсбурга» Йосип Брекало покинет немецкий клуб в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 24-летний хорват может продолжить карьеру в итальянской «Монце», с которой в данный момент сторона футболиста ведёт переговоры.

Ранее сообщалось, что Брекало близок к переходу в другой клуб Серии А «Болонью».

Действующий контракт вингера с «Вольфсбургом» рассчитан до следующего лета. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 7,5 миллионов евро.

В текущем сезоне Брекало провёл в составе «волков» семь матчей, отметившись в них двумя результативными передачами.