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Чемпионат Германии. Бундеслига

Источник: Брекало покинет «Вольфсбург» в январе

03 Декабря 2022 • 17:35 Комментировать
Вольфсбург
...
Фрайбург
1 2.50 X 3.60 2 2.65
21.01 17:30

Нападающий «Вольфсбурга» Йосип Брекало покинет немецкий клуб в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 24-летний хорват может продолжить карьеру в итальянской «Монце», с которой в данный момент сторона футболиста ведёт переговоры.

Ранее сообщалось, что Брекало близок к переходу в другой клуб Серии А «Болонью».

Действующий контракт вингера с «Вольфсбургом» рассчитан до следующего лета. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 7,5 миллионов евро.

В текущем сезоне Брекало провёл в составе «волков» семь матчей, отметившись в них двумя результативными передачами.    

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Монца Йосип Брекало
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