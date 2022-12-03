Менье интересен «Барселоне», но у игрока также есть варианты в АПЛ и Серии А

Защитник дортмундской «Боруссии» Тома Менье интересен каталонской «Барселоне», но «сине-гранатовые» – далеко не единственный вариант бельгийца для продолжения карьеры. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

По сведениям источника, в услугах футболиста также заинтересованы клубы из итальянской Серии А и Английской премьер-лиги. Имена интересующихся команд пока не сообщаются.

Напомним, Менье ранее выступал во Франции за столичный «ПСЖ». В нынешнем сезоне 31-летний Тома провёл восемь матчей в немецкой Бундеслиге, где не отметился ни одним результативным действием.