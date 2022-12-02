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Чемпионат Германии. Бундеслига

Раскрыто имя звёздного нападающего, которого приглашал Мбаппе в «ПСЖ»

02 Декабря 2022 • 10:07 Комментировать (1)

Звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе хотел видеть в команде поляка Роберта Левандовски. Как информируют журналисты Le Parisien, 23-летний француз около полугода назад встречался с 34-летним бомбардиром и пытался убедить его перебраться в столицу Франции.

Однако Левандовски, который на тот момент еще являлся игроком мюнхенской «Баварии», предпочел вариант продолжения карьеры в каталонской «Барселоне». Он пополнил ряды «сине-гранатовых» в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Роберт демонстрирует высокую результативность в чемпионате Испании. 34-летний форвард забил 13 голов и отдал четыре ассиста в 14 матчах.

«ПСЖ» решил продать Мбаппе - раскрыта причина

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Роберт Левандовски Килиан Мбаппе
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gella
02 Декабря 2022 в 11:28
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