Раскрыто имя звёздного нападающего, которого приглашал Мбаппе в «ПСЖ»

Звездный форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе хотел видеть в команде поляка Роберта Левандовски. Как информируют журналисты Le Parisien, 23-летний француз около полугода назад встречался с 34-летним бомбардиром и пытался убедить его перебраться в столицу Франции.

Однако Левандовски, который на тот момент еще являлся игроком мюнхенской «Баварии», предпочел вариант продолжения карьеры в каталонской «Барселоне». Он пополнил ряды «сине-гранатовых» в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Роберт демонстрирует высокую результативность в чемпионате Испании. 34-летний форвард забил 13 голов и отдал четыре ассиста в 14 матчах.

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