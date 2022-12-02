Симеоне хочет усилить «Атлетико» нападающим сборной Германии

29-летний нападающий сборной Германии и бременского «Вердера» Никлас Фюллькруг привлек внимание одного из испанских топ-клубов. Как стало известно журналистам Todofichajes, оформить трансфер опытного голеадора хочет мадридский «Атлетико». В подписании немца лично заинтересован главный тренер «матрасников» Диего Симеоне.

Фюллькруг связан контрактными обязательствами с «Вердером» до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в пять миллионов евро.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Никлас принял участие в 14 поединках, записав на свой счет десять забитых мячей и две результативные передачи.