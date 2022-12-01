​В руководстве «Баварии» прокомментировали заявления Павара

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар недавно заявил о желании попробовать себя в другом клубе и в другой лиге. Среди прочего, француз рассказал об открытости к переезду в Серии А.

Комментарий насчёт заявлений Павара дал Оливер Кан, который возглавляет правление «Баварии».

«У нас никто не может инициировать свой уход из клуба заявлениями, тем более публично. В нашем клубе этого не происходит. Бенжамен знает, что он получает от «Баварии», - высказался Кан, чьи слова приводит немецкий Sky.

Действующий контракт связывает Бенжамена Павара и мюнхенскую «Баварию» до конца сезона 2023/2024.