Коман рассказал, когда может завершить карьеру

Атакующий полузащитник сборной Франции Кингсли Коман рассказал, в каком случае задумается о завершении игровой карьеры.

«Я закончу с футболом в тот же день, когда не смогу обыгрывать соперников при помощи своего дриблинга. Я всегда обладал отличной скоростью и даже если стану медленнее, все равно смогу финтить. Но я остановлюсь в тот день, когда не смогу использовать свой рывок. Постараюсь продержаться как можно дольше. Если все будет хорошо, то могу уйти в возрасте 32-33 лет», - передает слова Комана Lequipe.

26-летний вингер является игроком «Баварии». В этом сезоне он отметился голом и тремя ассистами в девяти матчах Бундеслиги.