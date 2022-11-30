​Вратарь «Боруссии» сломал перекладину во время матча

В последний день осени дортмундская «Боруссия» проводила товарищеский матч против сборной Вьетнама. В концовке игры при счёте 1:1 арбитр назначил пенальти, усмотрев нарушение правил в штрафной площади со стороны игрока немецкой команды.

Голкипер «Боруссии» Марсель Лотка хотел, похоже, подбодрить себя перед одиннадцатиметровым. Он подпрыгнул и ударил по перекладине двумя руками. В этот момент перекладина выскочила из паза в районе правой от вратаря «девятки». В результате ворота стали в буквальном смысле кривыми.

Установить планку на место удалось не сразу – пауза заняла приблизительно пять минут.

Сборная Вьетнама реализовала пенальти и обыграла «Боруссию» со счётом 2:1.