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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Вратарь «Боруссии» сломал перекладину во время матча

30 Ноября 2022 • 18:54 Комментировать

В последний день осени дортмундская «Боруссия» проводила товарищеский матч против сборной Вьетнама. В концовке игры при счёте 1:1 арбитр назначил пенальти, усмотрев нарушение правил в штрафной площади со стороны игрока немецкой команды.

Голкипер «Боруссии» Марсель Лотка хотел, похоже, подбодрить себя перед одиннадцатиметровым. Он подпрыгнул и ударил по перекладине двумя руками. В этот момент перекладина выскочила из паза в районе правой от вратаря «девятки». В результате ворота стали в буквальном смысле кривыми.

Установить планку на место удалось не сразу – пауза заняла приблизительно пять минут.

Сборная Вьетнама реализовала пенальти и обыграла «Боруссию» со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Сборная Вьетнама Марсель Лотка
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