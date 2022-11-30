Агент Азмуна высказался о будущем игрока в «Байере»

Арманд Дурн, агент форварда «Байера» Сердара Азмуна, ответил на вопрос, появились ли у игрока новые предложения после выступления на ЧМ-2022.

«Нам нет особенного дела до других клубов, Сердар не намерен уходить. Наша работа заключается в том, чтобы сделать все необходимое для удачных выступлений за «Байер» во второй половине сезона», — цитирует слова агента «РБ Спорт».

В этом сезоне на счету 27-летнего нападающего два забитых мяча в 11 матчах во всех клубных турнирах. Трудовой договор Азмуна с немецкой командой рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 12 миллионов евро.