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Чемпионат Германии. Бундеслига

Раскрыты планы «Баварии» на зимнее трансферное окно

30 Ноября 2022 • 08:38 Комментировать

Руководство мюнхенской «Баварии» не планирует усиливать команду в грядущее трансферное окно. Как стало известно журналистам Bild, немецкий гранд решил сэкономить деньги на следующее лето.

Таким образом, «Бавария» не станет подписывать игроков на замену травмированным Садио Мане и Люке Эрнандесу. При этом отмечается, что мюнхенцы хотят немного заработать в январе на продаже защитника Буна Сарра. Его трансферный ценник составляет 2,5 миллиона евро.

В турнирной таблице Бундеслиги мюнхенский гранд занимает первое место, опережая идущий вторым «Фрайбург» на четыре балла. В плей-офф Лиги чемпионов «Бавария» встретится с французским «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Буна Сарр
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