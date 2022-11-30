Раскрыты планы «Баварии» на зимнее трансферное окно

Руководство мюнхенской «Баварии» не планирует усиливать команду в грядущее трансферное окно. Как стало известно журналистам Bild, немецкий гранд решил сэкономить деньги на следующее лето.

Таким образом, «Бавария» не станет подписывать игроков на замену травмированным Садио Мане и Люке Эрнандесу. При этом отмечается, что мюнхенцы хотят немного заработать в январе на продаже защитника Буна Сарра. Его трансферный ценник составляет 2,5 миллиона евро.

В турнирной таблице Бундеслиги мюнхенский гранд занимает первое место, опережая идущий вторым «Фрайбург» на четыре балла. В плей-офф Лиги чемпионов «Бавария» встретится с французским «ПСЖ».