​В руководстве «Баварии» высказались о будущем Нойера

Оливер Кан, который возглавляет правление «Баварии», высказался насчёт будущего голкипера Мануэля Нойера.

Отметим, что действующий контакт 36-летнего Мануэля Нойера с мюнхенским кубом рассчитан до конца сезона 2023/2024.

«Мануэль продолжает демонстрировать мировой уровень. Он может продолжать делать это до 40 лет, да и после. Так почему бы нам не продлить контракт?» - сказал Кан немецкому Sky Sport.

Напомним, что Мануэль Нойер выступает за «Баварию» с лета 2011 года после перехода из «Шальке 04». С тех пор вратарь провёл за мюнхенцев 488 официальных матчей, в которых пропустил 384 гола.