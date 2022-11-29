Кан: «Чупо-Мотинг проделывает отличную работу»

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан прокомментировал выступления нападающего Эрика Чупо-Мотинга в нынешнем сезоне. Напомним, на счету форварда 11 голов и три результативные передачи за команду Юлиана Нагельсманна во всех турнирах.

«Чупо-Мотинг проделывает отличную работу. После чемпионата мира мы сядем с ним за стол переговоров и попытаемся прийти к соглашению по поводу нового контракта», – заявил Кан в интервью журналисту Флориану Плеттенбергу.

На этом чемпионате мира Чупо-Мотинг уже успел отметиться голом в ворота сборной Сербии, который принёс Камеруну первое очко на турнире.