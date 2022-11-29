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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» не намерена продавать Гравенберха

29 Ноября 2022 • 13:26 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» не намерена продавать своего полузащитника Райана Гравенберха, который лишь этим летом присоединился к команде Юлиана Нагельсманна из амстердамского «Аякса» за сумму около 12 миллионов евро.

Напомним, что Гравенберх в этом сезоне очень редко появляется на поле в составе «Баварии». В связи с этим, сам футболист несколько раз публично выражал недовольство из-за отсутствия игровой практики.

Журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях сообщает, что руководство мюнхенского клуба совершало трансфер на перспективу и не планирует избавляться от игрока спустя всего несколько месяцев. Сам Гравенберх надеется вырасти в основного хавбека «Баварии» в течение двух лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Райан Гравенберх
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