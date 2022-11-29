Румменигге отметил негативное влияние «ПСЖ» и «Манчестер Сити» на трансферный рынок

Экс-председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался относительно влияния «ПСЖ» и «Манчестер Сити» на трансферный рынок.

«Эти два клуба постоянно одурманивают рынок. Из года в год все больше выходит из-под контроля. У «Баварии» же совсем другие принципы. Клуб придерживается положительного баланса на протяжении 30 лет», - передает слова Румменигге издание Calciomercato.

«Бавария» ушла на перерыв, связанный с чемпионатом мира – 2022 в Катаре, на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги. Подопечные Нагельсманна набрали 34 балла и опережают ближайшего конкурента на четыре пункта.