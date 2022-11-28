«Вольфсбург» подтвердил информацию об уходе из команды нападающего Макса Крузе. Контракт с 34-летним форвардом был расторгнут.

«В ходе открытых и честных переговоров мы пришли к соглашению, что это лучшее решение для всех сторон. Мы желаем Максу всего наилучшего в будущем», - сказал Марсель Шефер, занимающий должность спортивного директора «Вольфсбурга».

Макс Крузе играл за «Вольфсбург» с зимы текущего календарного года. Ранее он уже выступал за «волков» в 2015-2016 годах.

После 15 сыгранных туров «Вольфсбург» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии.