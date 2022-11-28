Крузе уходит из «Вольфсбурга»

Опытный немецкий нападающий Макс Крузе, выступающий за «Вольфсбург», близок к уходу из нынешнего клуба. 34-летний форвард уже сообщил о своем решении одноклубникам, об этом рапортует инсайдер Фабрицио Романо.

Журналист отметил, что стороны расторгнут контракт в ближайшее время. В зимнее трансферное окно Крузе будет искать новую команду в статусе свободного агента. Его действующее соглашение с «волками» рассчитано до окончания нынешнего сезона.

В нынешней кампании Крузе поучаствовал в пяти поединках чемпионата Германии, в которых не отметился голевыми действиями.