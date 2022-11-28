«Барселона» год назад могла подписать Ольмо, но в итоге выбрала Торреса

Каталонская «Барселона» зимой 2021 года могла вернуть своего воспитанника Дани Ольмо из «РБ Лейпцига». По информации от журналиста Фабрицио Романо в социальных сетях, «сине-гранатовые» выбирали между Ольмо и тогда ещё полузащитником «Манчестер Сити» Ферраном Торресом, который в конечном итоге оказался на «Камп Ноу».

Напомним, Торрес обошёлся «Барселоне» в сумму в районе 55 миллионов евро. Ходили слухи, что эта сумма увеличилась после того, как «сине-гранатовые» в прошлом сезоне квалифицировались в Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне на счету Торреса два гола в чемпионате Испании, тогда как Ольмо настрелял в Бундеслиге один мяч и две результативные передачи.