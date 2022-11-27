Форвард Коди Гакпо уже успел обратить на себя внимание на чемпионате мира. Футболист забил два гола в двух матчах за сборную Нидерландов, расписавшись в воротах Сенегала и Эквадора.

Коди Гакпо слухи стали связывать со многими европейскими грандами, в частности с «Баварией». Впрочем, мюнхенский клуб не будет бороться за 23-летнего представителя ПСВ, о чём стало известно немецкому Sport1.

В «Баварии» считают, что команда хорошо укомплектована вингерами в лице Сержа Гнабри, Кингсли Комана, Садио Мане и Лероя Сане. Коди Гапко способен играть и на острие атаки, но всё же нидерландец предпочитает действовать с флангов.