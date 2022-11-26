​Люка Эрнандес думал завершить карьеру из-за травмы на ЧМ-2022

В первом матче сборной Франции на чемпионате мира защитник Люка Эрнандес получил серьёзную травму – разрыв крестообразной связки. Как сообщает Onze Mondial со ссылкой на L’Equipe, Эрнандес был так разочарован, что даже думал о завершении карьеры. Впрочем, боевой дух вернулся к французскому футболисту после проведённой операции.

Люке Эрнандесу 26 лет. На клубном уровне он выступает за «Баварию». За мюнхенский клуб защитник провёл всего 107 матчей. В них француз записал на свой счёт два гола и восемь результативных передач на партнёров.

Сборная Франции в субботу проведёт матч против Дании. Не пропустите текстовую трансляцию.