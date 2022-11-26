Маттеус: «Только «Барселона» может подписывать игроков, когда нет ни евро»

Легендарный защитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Лотар Маттеус в шуточной форме высказался о трансферах каталонской «Барселоны».

«Что я думаю о Беллингеме? Он вскоре окажется в «Реале» или клубе АПЛ, у которого есть деньги. Когда нет денег, подписывать игроков может только «Барселона». У них не было ни евро в кармане, но они заполучили Роберта Левандовски», - передает слова Маттеуса газета Marca.

Левандовски перешел в стан «сине-гранатовых» в летнее трансферное окно. Сделка обошлась руководству «Барселоны» в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне поляк отметился 13 забитыми мячами и четырьмя ассистами в 14 матчах чемпионата Испании.