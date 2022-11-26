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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мукоко высказался о будущем в «Боруссии»

26 Ноября 2022 • 13:22 Комментировать

18-летний нападающий Юссуфа Мукоко заявил, что не планирует в ближайшем будущем уходить из дортмундской «Боруссии». Ранее в СМИ ходили слухи об интересе к футболисту со стороны «Баварии», «Реала» и «Барселоны».

«Мне комфортно в Дортмунде, люблю эту команду. Я хочу пока оставаться здесь. Но для меня важно, какие цели преследует клуб и какие перспективы предложит мне. Это важный момент», - передает слова Мукоко Redaktions Netzwerks Deutschland.

В сезоне-2022/2023 форвард принял участие в 22 поединках за «Боруссию», в которых отметился шестью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Юссуфа попал в заявку сборной Германии на ЧМ-2022, который сейчас проходит в Катаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Юссуфа Мукоко
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