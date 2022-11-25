Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Gollandiya Нидерланды 3 Ekvador Эквадор 3 Senegal Сенегал 0 Katar Катар 0
Группа B
Angliya Англия 3 Iran Иран 3 SShA США 1 Uels Уэльс 1
Группа C
Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Polsha Польша 1 Meksika Мексика 1 Argentina Аргентина 0
Группа D
Franciya Франция 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1 Avstraliya Австралия 0
Группа E
Ispaniya Испания 3 Yaponiya Япония 3 Germaniya Германия 0 Kosta-Rika Коста-Рика 0
Группа F
Belgiya Бельгия 3 Horvatiya Хорватия 1 Marokko Марокко 1 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 3 Shveycariya Швейцария 3 Kamerun Камерун 0 Serbiya Сербия 0
Группа H
Portugaliya Португалия 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1 Gana Гана 0
Чемпионат Германии. Бундеслига

​Представители «Интера» ведут переговоры по Тюраму в Катаре слухи

25 Ноября 2022 • 15:57 Комментировать

Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти и спортивный директор клуба Пьеро Аусилио в настоящий момент находятся в Катаре. Там они провели встречу с представителями нападающего мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, по итогам первых контактов сторона Тюрама подтвердила его желание перейти в «Интер». При этом 25-летний француз не стремится как можно скорее уйти из «Боруссии».

«Интер» рассчитывает подписать Маркуса Тюрама уже зимой, не дожидаясь момента, когда форвард станет свободным агентом. «Боруссия» хочет выручить за игрока 10 миллионов евро.

Сейчас Маркус Тюрам находится в лагере сборной Франции на чемпионате мира.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Боруссия Мёнхенгладбах Маркус Тюрам Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Ноября
15:57 · Германия. Бундеслига
​Представители «Интера» ведут переговоры по Тюраму в Катаре слухи
15:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Вирц: «Думаю, в будущем мы с Мусиалой составим хорошую связку в сборной Германии»
15:24 · Германия. Бундеслига
Вирц: «Я фанат Месси, но не «Барселоны» 1
14:07 · Германия. Бундеслига
Лаймер всё ближе к переходу в «Баварию»
13:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Люка Эрнандес успешно перенёс операцию
13:00 · Германия. Бундеслига
Люка Эрнандес может получить новый контракт от «Баварии», даже несмотря на травму
12:15 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» не делал предложение «Айнтрахту» по трансферу Борре
10:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Атлетико» включился в борьбу за Тюрама
24 Ноября
12:09 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» хочет продлить контракт с Ройсом, но игрок должен согласиться на снижение зарплаты
11:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нойер: «Мы проиграли самый важный матч в группе»
11:03 · Германия. Бундеслига
Салихамиджич заявил, что травма Мазрауи тоже не заставит «Баварию» выйти на трансферный рынок
23 Ноября
14:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Невилл: «Мне очень грустно, что Мане не сыграет на чемпионате мира» 2
14:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Стал известен состав сборной Германии на матч с Японией
14:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Эрнандес был опустошен, когда узнал, что пропустит остаток чемпионата мира
14:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мазрауи получил травму в матче с Хорватией
Все новости
Рекомендуем