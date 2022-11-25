Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти и спортивный директор клуба Пьеро Аусилио в настоящий момент находятся в Катаре. Там они провели встречу с представителями нападающего мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркуса Тюрама. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, по итогам первых контактов сторона Тюрама подтвердила его желание перейти в «Интер». При этом 25-летний француз не стремится как можно скорее уйти из «Боруссии».

«Интер» рассчитывает подписать Маркуса Тюрама уже зимой, не дожидаясь момента, когда форвард станет свободным агентом. «Боруссия» хочет выручить за игрока 10 миллионов евро.

Сейчас Маркус Тюрам находится в лагере сборной Франции на чемпионате мира.