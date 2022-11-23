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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Реал» просмотрит игрока «Баварии» на чемпионате мира

23 Ноября 2022 • 12:28 Комментировать

Пресса продолжает связывать «Реал» с левым защитником «Баварии» Альфонсо Дэвисом. Как сообщает испанское издание Sport, мадридский клуб просмотрит футболиста на чемпионате мира – 2022, где он выступит за национальную сборную Канады.

В «Реале» не уверены в долгосрочной перспективе Ферлана Менди – выступления француза на левом фланге обороны не убедили клуб. По этой причине «сливочные» активно присматриваются к 22-летнему Дэвису.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Альфонсо Дэвиса в 70 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 защитник провёл 21 матч за «Баварию» (3 гола + 4 результативных паса).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2023
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