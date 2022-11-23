​«Реал» просмотрит игрока «Баварии» на чемпионате мира

Пресса продолжает связывать «Реал» с левым защитником «Баварии» Альфонсо Дэвисом. Как сообщает испанское издание Sport, мадридский клуб просмотрит футболиста на чемпионате мира – 2022, где он выступит за национальную сборную Канады.

В «Реале» не уверены в долгосрочной перспективе Ферлана Менди – выступления француза на левом фланге обороны не убедили клуб. По этой причине «сливочные» активно присматриваются к 22-летнему Дэвису.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Альфонсо Дэвиса в 70 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 защитник провёл 21 матч за «Баварию» (3 гола + 4 результативных паса).