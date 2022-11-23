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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» назвала приоритетную трансферную цель на лето

23 Ноября 2022 • 08:37 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» планирует усилить среднюю линию команды полузащитником Конрадом Лаймером, правами на которого владеет «РБ Лейпциг». Об этом рапортует Bayern & Germany.

Источник отмечает, что между чемпионом Германии и 25-летним австрийским футболистом есть устная договоренность. Подписание Лаймера – приоритетная цель мюнхенцев на летнее трансферное окно.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Конраду со стороны лондонского «Челси» и «Ливерпуля».

В текущем сезоне Лаймер провел в чемпионате Германии четыре матча и получил две желтые карточки. Его контракт с «быками» истекает летом 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Конрад Лаймер
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