«Боруссия» готова продать нападающего сборной Франции за 10 млн евро

Форвард сборной Франции и гладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам близок к смене клубной прописки в январское трансферное окно. Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, немецкий клуб готов продать игрока, чтобы не потерять его бесплатно следующим летом.

По данным журналиста, «Боруссия» готова расстаться с Маркусом за 10 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к французу со стороны миланского «Интера» и мюнхенской «Баварии».

В первой половине сезона-2022/2023 Тюрам принял участие в 17 поединках за «Боруссию», в которых отметился 13 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.