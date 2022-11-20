«Реал» нацелился на топ-футболиста «Баварии»

Фланговый защитник сборной Канады и мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис имеет вариант трудоустройства в испанском чемпионате. Об этом рапортует портал Goal.com.

В трансфере футболиста заинтересован мадридский «Реал», который хочет усилить левый фланг обороны. Представители «королевского» клуба будут следить за игрой Дэвиса на предстоящем чемпионате мира – 2022 в Катаре. Если переход Альфонсо состоится, мадридский гранд расстанется с французом Ферланом Менди.

22-летний Дэвис связан контрактными обязательствами с мюнхенским топ-клубом до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.