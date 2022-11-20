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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» нацелился на топ-футболиста «Баварии»

20 Ноября 2022 • 14:30 Комментировать (1)

Фланговый защитник сборной Канады и мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис имеет вариант трудоустройства в испанском чемпионате. Об этом рапортует портал Goal.com.

В трансфере футболиста заинтересован мадридский «Реал», который хочет усилить левый фланг обороны. Представители «королевского» клуба будут следить за игрой Дэвиса на предстоящем чемпионате мира – 2022 в Катаре. Если переход Альфонсо состоится, мадридский гранд расстанется с французом Ферланом Менди.

22-летний Дэвис связан контрактными обязательствами с мюнхенским топ-клубом до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис
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Комментарии (1)
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NOBODY
20 Ноября 2022 в 14:33
хороший игрок, но у него получается в Баварии - пусть там и играет..........
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