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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» не готов платить 150 млн евро за 19-летнего англичанина

19 Ноября 2022 • 19:43 Комментировать

Полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джуд Беллингем находится в сфере интересов мадридского «Реала». При этом, как сообщает издание Sport.es, руководство «королевского» клуба отпугивает трансферный ценник 19-летнего игрока.

«Шмели» хотят выручить с продажи Джуда порядка 150 миллионов евро. Мадридцы не готовы платить такие деньги и пытаются договориться с дортмундцами о снижении суммы отступных.

Беллингем связан контрактными обязательствами с «Боруссией» до середины 2025 года. В текущем сезоне на его счете девять забитых мячей и два ассиста в 20 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
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