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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Айнтрахт» не собирается отдавать Ааронсона в аренду

19 Ноября 2022 • 11:31 Комментировать
Айнтрахт Фр
...
Шальке 04
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21.01 17:30

Полузащитник «Филадельфии Юнион» Пакстен Ааронсон вторую часть текущего сезона проведёт в «Айнтрахте», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, немецкий клуб не намерен отдавать в аренду 19-летнего американца.

Напомним, 17 ноября стало известно о том, что «Филадельфия Юнион» и «Айнтрахт» договорились о трансфере молодого футболиста, который должен будет присоединиться к своей новой команде в начале следующего года. Сумма сделки составила 4 миллиона евро.

В текущем году Ааронсон провёл в составе американского клуба 25 матчей, отметившись в них одним забитым голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Айнтрахт Франкфурт Филадельфия Юнион Пакстен Ааронсон
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АЙНТРАХТ ФР ШАЛЬКЕ 04
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