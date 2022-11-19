«Айнтрахт» не собирается отдавать Ааронсона в аренду

Полузащитник «Филадельфии Юнион» Пакстен Ааронсон вторую часть текущего сезона проведёт в «Айнтрахте», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, немецкий клуб не намерен отдавать в аренду 19-летнего американца.

Напомним, 17 ноября стало известно о том, что «Филадельфия Юнион» и «Айнтрахт» договорились о трансфере молодого футболиста, который должен будет присоединиться к своей новой команде в начале следующего года. Сумма сделки составила 4 миллиона евро.

В текущем году Ааронсон провёл в составе американского клуба 25 матчей, отметившись в них одним забитым голом.