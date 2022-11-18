«Барселона» нашла замену Пике

Защитник национальной сборной Хорватии и немецкого «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате.

По сообщениям портала Sport.es, заинтересованность в услугах 20-летнего футболиста проявляет каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» рассматривают Гвардиола в качестве замены Херарду Пике, завершившему карьеру.

Йошко – воспитанник академии загребского «Динамо». К «РБ Лейпцигу» хорват присоединился в 2021 году. Его трансфер обошелся немецкому клубу в 18,8 миллиона евро. Контракт между сторонами рассчитан до середины 2027 года.