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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Барселона» нашла замену Пике

18 Ноября 2022 • 23:57 Комментировать

Защитник национальной сборной Хорватии и немецкого «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате.

По сообщениям портала Sport.es, заинтересованность в услугах 20-летнего футболиста проявляет каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» рассматривают Гвардиола в качестве замены Херарду Пике, завершившему карьеру.

Йошко – воспитанник академии загребского «Динамо». К «РБ Лейпцигу» хорват присоединился в 2021 году. Его трансфер обошелся немецкому клубу в 18,8 миллиона евро. Контракт между сторонами рассчитан до середины 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике РБ Лейпциг Йошко Гвардиол
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