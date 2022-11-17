Бывший защитник сборной Аргентины Мартин Демикелис занял пост наставника местного топ-клуба.

Сведения о назначении специалиста, ранее работавшего во второй команде мюнхенской «Баварии», появились в прессе давно, теперь же аргентинский гранд официально подтвердил подписание контракта с 41-летним тренером. Стороны заключили соглашение, рассчитанное до 2025 года.

До прихода в «Баварию» Мартин Демикелис занимал должность ассистента главного тренера в испанской «Малаге», в которой провёл последний сезон в качестве игрока. Примечательно, что именно в «Ривер Плейте» бывший центрбек начинал свой путь футболиста.