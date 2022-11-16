Фуллкруг – самый возрастной дебютант сборной Германии за последние 20 лет среди полевых игроков

Нападающий бременского «Вердера» Никлас Фуллкруг дождался дебюта за сборную Германии.

Футболист вышел на замену в товарищеском поединке против сборной Омана, став самым возрастным дебютантом немецкой национальной команды с 2002 года среди полевых – 29 лет и 280 дней, докладывает Opta. Двадцать лет назад Мартин Макс провёл свой первый матч за сборную Германии в 33 года, появившись на поле в матче против Аргентины.

Никлас Фуллкруг добился приглашения в сборную Германии, показав впечатляющую результативность в нынешнем розыгрыше Бундеслиги: в 14 матчах чемпионата он десять раз поразил ворота соперников и дважды ассистировал партнёрам по «Вердеру».