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Чемпионат Германии. Бундеслига

Фуллкруг – самый возрастной дебютант сборной Германии за последние 20 лет среди полевых игроков

16 Ноября 2022 • 21:47 Комментировать
Оман
0:1
Германия
окончен

Нападающий бременского «Вердера» Никлас Фуллкруг дождался дебюта за сборную Германии.

Футболист вышел на замену в товарищеском поединке против сборной Омана, став самым возрастным дебютантом немецкой национальной команды с 2002 года среди полевых – 29 лет и 280 дней, докладывает Opta. Двадцать лет назад Мартин Макс провёл свой первый матч за сборную Германии в 33 года, появившись на поле в матче против Аргентины.

Никлас Фуллкруг добился приглашения в сборную Германии, показав впечатляющую результативность в нынешнем розыгрыше Бундеслиги: в 14 матчах чемпионата он десять раз поразил ворота соперников и дважды ассистировал партнёрам по «Вердеру».

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Евро-Футбол.Ру,
Вердер Сборная Германии Никлас Фуллкруг
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