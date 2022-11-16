Рибери может вернуться в «Баварию»

Экс-футболист сборной Франции и «Баварии» Франк Рибери может вернуться в мюнхенский клуб. Как стало известно журналистам Sport Bild, руководство чемпиона Бундеслиги хочет назначить француза послом клуба.

Источник отмечает, что стороны уже провели соответствующие переговоры о сотрудничестве.

В конце октября Рибери принял решение о завершении профессиональной карьеры футболиста. Его последним местом работы была итальянская «Салернитана».

Напомним, что цвета «Баварии» Франк защищал с 2007 по 2019 год. В рамках Бундеслиги он провел 273 поединка, в которых отметился 86 забитыми мячами.