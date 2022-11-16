Лунёв может продолжить карьеру во Франции или МЛС

Футбольный агент Антон Смирнов рассказал о том, где может продолжить карьеру российский голкипер Андрей Лунёв, который страдает от нехватки игровой практики в леверкузенском «Байере».

«Общался с испанским агентством, у них есть вариант предложить Андрея одному французскому клубу и команде из МЛС. Пусть решают. Нам нужен конкретный оффер», - передает слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что российский вратарь пополнил ряды леверкузенского клуба летом прошлого года. С того момента Андрей принял участие всего в трех поединках «фармацевтов». Предыдущим его местом работы был петербургский «Зенит».