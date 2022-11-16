Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Лунёв может продолжить карьеру во Франции или МЛС

16 Ноября 2022 • 08:02 Комментировать

Футбольный агент Антон Смирнов рассказал о том, где может продолжить карьеру российский голкипер Андрей Лунёв, который страдает от нехватки игровой практики в леверкузенском «Байере».

«Общался с испанским агентством, у них есть вариант предложить Андрея одному французскому клубу и команде из МЛС. Пусть решают. Нам нужен конкретный оффер», - передает слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что российский вратарь пополнил ряды леверкузенского клуба летом прошлого года. С того момента Андрей принял участие всего в трех поединках «фармацевтов». Предыдущим его местом работы был петербургский «Зенит».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Лунёв Антон Смирнов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Ноября
08:02 · Германия. Бундеслига
Лунёв может продолжить карьеру во Франции или МЛС
01:53 · Германия. Бундеслига
Стало известно, кто заменит Нкунку в заявке сборной Франции на ЧМ-2022
01:24 · Германия. Бундеслига
Нкунку выбыл из заявки сборной Франции на ЧМ-2022 из-за травмы официально
01:14 · Германия. Бундеслига
Нкунку рискует пропустить ЧМ-2022 из-за травмы, полученной на тренировке сборной Франции
15 Ноября
23:19 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» уверены в подписании Нкунку слухи
23:00 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» готовы отложить на год покупку Беллингема
20:29 · Германия. Бундеслига
Флик назвал роль, в которой видит Гётце в сборной Германии
16:19 · Германия. Бундеслига
«Реал» планирует бесплатно получить Павара
13:34 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Арсенал» претендуют на форварда сборной Франции 1
13:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не планирует подписывать Роналду 1
07:36 · Германия. Бундеслига
Мюллер сделал выбор между Месси и Роналду 3
14 Ноября
18:52 · Россия. Премьер-лига
В мёнхенгладбахской «Боруссии» высказались о возможном подписании Сперцяна
16:11 · Англия. Премьер-лига
Лидирующий ​«Арсенал» - самая молодая команда АПЛ 2
15:58 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» объявила о переходе Демикелиса в «Ривер Плейт» официально
11:57 · Англия. Премьер-лига
«Реалу» нравится Нкукну, но француз ведёт продвинутые переговоры с «Челси»
Все новости
Рекомендуем