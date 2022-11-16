Нкунку рискует пропустить ЧМ-2022 из-за травмы, полученной на тренировке сборной Франции

Сборная Франции может лишиться нападающего Кристофера Нкунку прямо перед стартом чемпионата мира.

Футболист немецкого «РБ Лейпцига» получил болезненный удар на тренировке национальной команды. По данным журналиста Фабриса Хокинса, предварительное обследование показало неутешительные результаты: травма может оказаться серьёзной, а участие 25-летнего форварда на мундиале теперь находится под сомнением – вполне возможно исключение игрока из заявки. Итоговое решение будет принято после новых обследований.

Кристофер Нкунку забил 17 голов в 23 матчах за «РБ Лейпциг» в нынешнем сезоне.