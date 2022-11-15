Флик назвал роль, в которой видит Гётце в сборной Германии

Ханс-Дитер Флик рассказал, на какой позиции планирует задействовать полузащитника Марио Гётце.

Футболист франкфуртского «Айнтрахта» вернулся в национальную команду впервые за пять лет, довольно неожиданно для многих угодив в финальную заявку на предстоящий чемпионат мира. Как сообщил рулевой сборной Германии Ханс-Дитер Флик, Гётце будет использоваться в средней линии, а не в нападении: «Для меня эта позиция не является обязательной, – ответил Флик на вопрос журналистов о том, будет ли Гётце выступать в роли «ложной девятки». – Я вижу его в полузащите», – добавил наставник, которого цитирует издание Sport1.